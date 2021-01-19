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Жительница Магнитогорска осталась без норковой в шубы после ночного клуба

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские задержали воровку, которая после отдыха в ночном клубе решила, что возвращаться домой в своей куртке ей не хочется. Она позарилась на чужую норковую шубу, которая висела рядом с ее одеждой в гардеробе и спокойно покинула увеселительное заведение. Дама была задержана по «горячим» следам.

В полицию Магнитогорска обратилась 24-летняя местная жительница, которая рассказала, что пошла на посиделки с подругами в развлекательный клуб, а когда решила его покинуть, то не обнаружила в гардеробе норковой шубы и наушников, причиненный ущерб составил 45 000 рублей. Также она не обнаружила своих наушников.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемую. Ей оказалась местная жительница. Посетительница заведения воспользовалась свободным доступом в гардероб, взяла чужую шубу, а сверху надела собственную верхнюю одежду и так покинула развлекательный клуб», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Любительнице чужих шуб грозит до пяти лет лишения свободы.

Преступление было раскрыто в максимально короткий период времени благодаря не только профессиональным действиям сотрудников полиции, но и своевременному обращению в органы внутренних дел.