23.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 24 мая (18+)
23.05.2023
«Остров надежды» снова приглашает жителей Челябинской области в гости
23.05.2023
Южуноуральцев наградили за спасение 17 сапбордистов на озере Увильды
23.05.2023
Челябинцев приглашаю отметить День славянской письменности и культуры
23.05.2023
Российский союз промышленников и предпринимателей наградил ММК за заботу о людях и окружающей среде
23.05.2023
Жительница Магнитогорска почти месяц переводила деньги аферистам
Жительница Магнитогорска почти месяц переводила деньги аферистам
21.03.2023
В Магнитогорске осужден аферист из Адыгеи, который собирал деньги под предлогом лечения смертельной болезни
01.03.2023
В знак благодарности: получив перевод в 2,5 миллиона рублей, мошенники включили челябинцу гимн Украины
10.01.2023
Златоустовец лишился зарплаты, оплатив бронь за «девочку по вызову»
05.04.2019
В Челябинске пара аферистов обогатилась за счет «липовых» СМС
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023