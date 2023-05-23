Жительница Магнитогорска почти месяц переводила деньги аферистам

Пожилая жительница Магнитогорска (Челябинская область) почти месяц отправляла деньги на «Безопасные счета» под диктовку псевдосиловика. Мошенники стали богаче на три миллиона рублей.

В дежурную часть отдела полиции обратилась 69-летняя жительница Магнитогорска. Она рассказала, что в середине апреля ей позвонил мужчина и представился сотрудником силовых структур из Москвы. Он рассказал пожилой женщине историю о том, что неизвестный пришел в банк с доверенностью от нее и пытался снять деньги. Но так как это у него не получилось в одном банке, то он может обратиться в другой.

«Злоумышленник сообщил женщине, что ей необходимо снять все деньги и перевести на «безопасный счет». Жительница города сняла свои накопления в размере более двух миллионов рублей и оформила в различных банках кредитов почти на миллион рублей», - рассказали в региональном полицейском главке.

Деньги пожилая женщина переводила более месяца и догадалась о том, что ее обманули только после того, как у нее с пенсии списали средства в счет погашения оформленных кредитов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские региона вновь напоминают, что нельзя переводить деньги по указаниям неизвестных лиц по телефону. Даже если к вам обращаются по имени и отчеству по телефону и представляются сотрудниками правоохранительных органов или специалистами различных банков. Истории про «безопасные» счета по телефону рассказывают только мошенники.