Жительница Магнитогорска поверила, что ей вернут деньги, вложенные в финансовую пирамиду Мавроди

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) поверила аферистам, которые пообещали ей вернуть средства, которые она вложила в финансовую пирамиду Сергея Мавроди. Для этого она не только взяла кредит, но и продала машину.

В дежурную часть отдела полиции «Орджоникидзевский» обратилась 67-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей поступил звонок от неизвестного, который назвал себя представителем ранее широко известной финансовой пирамиды МММ. (прим. ред.: МММ — это финансовая пирамида во главе с Сергеем Мавроди существовавшая с первого февраля 1994 года по четвертое августа 1994 года. Она представляла из себя псевдо организацию, обещающую своим вкладчикам, высокие проценты, при этом не имея никаких внятных ответов на происхождение такого высокого дохода.).

Звонивший сообщил, что организация осуществляет возврат денежных средств своим вкладчикам. Но для оформления сертификата в сумме около 750 тысяч рублей необходимо оплатить налог, юридические и инкассаторские услуги, а также комиссию за переводы денежных средств на банковский счет.

Настойчивые длительные уговоры привели к тому, что женщина в течение недели переводила неизвестным денежные средства то за налог, то за доставку средств. Таким образом она оформила кредитные обязательства в нескольких банках и даже продала автомобиль. Никаких денег жительнице Магнитогорска не поступило, а причиненный ей ущерб составил более 451 000 рублей.

Полицейские в очередной раз призывают южноуральцев быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов, не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров.