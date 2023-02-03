Жительница Магнитогорска пойдет под суд за кражу в промышленных объемах туалетной бумаги

В Магнитогорске (Челябинская область) женщина, занимавшая должность распределителя работ на одном из предприятий города, воровала по месту «службы» туалетную бумагу, жидкое было и бумажные полотенца. Похищенным добром она забила до отказа два гаража. Украденное женщина продавала в рестораны города.

Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Магнитогорска.

«Распределитель работ одного из предприятий, находясь на рабочем месте, совершила неоднократное хищение товарно-материальных ценностей. Женщина присваивала себе в промышленных упаковках больших объемов туалетную бумагу, бумажные полотенца, жидкое мыло, похитила комнатные кондиционеры. В результате противоправных действий 54-летняя ранее не судимая подозреваемая причинила предприятию ущерб в размере более миллиона рублей», - рассказали в региональном полицейском главке.

В ходе следствия установлено, что похищенное не чистая на руку работница хранила в двух гаражах - собственном и арендованном, реализуя украденное представителям ресторанного бизнеса Магнитогорска.

В отношении женщины, которая надеялась подпольной торговлей туалетной бумагой обеспечить себе безбедную жизнь на пенсии, возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. После утверждения прокурором Ленинского района Магнитогорска обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.