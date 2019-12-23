Жительница Магнитогорска украла у работодателя 1,5 миллиона рублей
Происшествия
Сегодня, 14:20

Прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска (Челябинская область) утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летней местной жительницы, которая обвиняется в мошенничестве. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия обвиняемая, являясь менеджером ООО «Сатурн Башкирия», изготовляла подложные документы об оказании организации транспортных услуг по доставке товаров от контрагентов, при этом фактически данные услуги не осуществлялись. Заведомо ложные документы женщина передавала сотрудникам бухгалтерии, которые на основании представленных документов производили перечисления денежных средств на счет индивидуального предпринимателя.

«Предпринимателю злоумышленница сообщала о служебной необходимости перевода денежных средств для оплаты сотрудникам других транспортных компаний, которые в последующем он перечислял на ее расчетный счет. Обвиняемой были переведены денежные средства на общую сумму свыше 1,5 миллионов рублей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание за совершение указанных преступлений – лишение свободы на срок до десяти лет.

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