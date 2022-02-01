Жительница Магнитогорска устроила стриптиз в магазине

«Стриптиз в магазине? Легко!» - решила посетительница магазина «Мой толстый друг» Магнитогорска (Челябинская область).

Женщина весело и задорно попивала пиво, раздевшись до нижнего белья, а на просьбу прекратить хулиганить категорически не согласилась.

Как сообщили в охранном предприятии «Право роста», сотрудники пытались убедить посетительницу покинуть магазин, но и у них ничего не получилось. Пришлось передавать знойную даму полиции.

В УМВД Магнитогорска пообещали прокомментировать ситуацию позднее.