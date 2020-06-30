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Жительница Озерска отдала четверть миллиона «экстрасенсам»

Происшествия
Сегодня, 10:40

Полицейские Озерска (Челябинская область) расследуют уголовное дело по факту мошенничества в отношении местной жительницы, которая заплатила 250 тысяч рублей телевизионным «экстрасенсам». Они обещали вылечить ее от неизлечимой болезни.

В дежурную часть полиции Озерска обратилась 48-летняя женщина, у которой обманом были похищены 250 000 рублей. Как рассказала потерпевшая, на одном из телевизионных каналов она увидела телепередачу об услугах экстрасенсов и решила обратиться к ним за помощью, чтобы решить проблемы со здоровьем. В течение почти полугода по телефону мошенники давали инструкции и проводили «целительные» обряды, за которые доверчивая женщина переводила деньги. В связи с тем, что состояние здоровья не улучшалось, женщина поняла, что ее обманывают и написала заявление в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас ведется расследование.

Полицейские напоминают несколько простых правил, соблюдение которых поможет не стать жертвой мошеннических действий. Нельзя верить рекламе экстрасенсов, целителей и колдунов, обещающих исцеление от недугов, во всех известных случаях это мошенничество. Нужно обращаться к квалифицированным медицинским работникам. Не перечисляйте деньги за услуги на неизвестные расчетные счета и не передавайте их посредникам, не выполняйте никаких требований, поступивших по телефону о перечислении денег ни под каким предлогом.

 

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