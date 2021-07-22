22.07.2021
За сутки от ковида умерло 13 южноуральцев, заболеваемость снова выросла
22.07.2021
ММК борется с климатическими изменениями
22.07.2021
Жительница Озерска перевела мошенникам полмиллиона рублей
21.07.2021
В Челябинской области снизились темпы вакцинации от коронавируса
21.07.2021
Челябинский зоопарк выбирает лучшие имена братцам-рысятам
21.07.2021
Об особенностях реализации челябинской стратегии социально-экономического развития узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Жительница Озерска перевела мошенникам полмиллиона рублей
21.07.2021
В Аргаяшском районе полиция пресекла продажу немаркированной алкогольной и табачной продукции
21.07.2021
В Челябинской области за взятку задержан замдиректора промышленного предприятия
20.07.2021
Минэкологии Челябинской области: Ведомство заинтересовано в объективном расследовании дела Безрукова
20.07.2021
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
В Челябинской области 578 человек заболели коронавирусом после вакцинации
21.07.2021
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021
В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков
20.07.2021
Строящуюся в Челябинске набережную за «Мегаполисом» уже облюбовали горожане
19.07.2021
За 5 лет число мест в санаториях Челябинской области сократилось почти на 10%
19.07.2021