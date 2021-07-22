Жительница Озерска перевела мошенникам полмиллиона рублей

В Озерске (Челябинская область) местная жительница перевела мошенникам, представившимся сотрудниками банка, 480 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Женщине позвонил мужчина и, представившись сотрудником банка, сообщил, что на ее имя мошенники оформили кредит. Чтобы сохранить свои средства, озерчанке было необходимо оформить «фиктивный» кредит и перевести деньги на другие, якобы безопасные электронные ячейки. Неизвестный также сказал, что это проверочная операция, в связи с этим проценты с оформленного кредита начисляться не будут.

Затем доверчивой женщине позвонил другой мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что она участвует в мероприятии по установлению мошенников. Для этого необходимо денежные средства, взятые в кредит, обналичить через банкомат, так как купюры будут «мечеными».

В двух разных отделениях банка потерпевшая оформила кредиты, обналичила их и небольшими суммами перевела на номера мобильных телефонов злоумышленников. Для убедительности мошенники присылали ей через мобильный мессенджер отчеты о движении денежных средств по счетам. Всего женщина перевела мошенникам 480 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудниками полиции устанавливаются причастные к преступлению.

В полиции напоминают, что при поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по счетам и предложениями о переводе денежных средств на сторонние счета и оформлении кредита, незамедлительно прерывайте разговор и звоните в банк самостоятельно по номеру телефона, указанному на оборотной стороне вашей карты.