Жительница Сургута умерла после пластической операции, сделанной в клинике Челябинска

Клиентка челябинской клиники «Медеор» скончалась через три дня после пластической операции. Женщина приехала в областной центр из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ- Югра), чтобы сделать липолифтинг ягодиц с коррекцией живота и талии.

До того, как заключить договор с медицинским центром «Медеор», Юлия Б. сдала у себя в Сургуте анализы и прошла ряд обследований, отправив результаты в челябинский медцентр. В «Медеоре» ее также обследовали и, не выявив никаких острых и хронических заболеваний, 19 ноября 2020 года прооперировали.

На следующие сутки после операции у пациентки поднялась высокая температура, затем появились боли в грудной клетке и ей стало сложно дышать. Сотрудники медцентра сделали пациентке рентген, который показал изменения в легких, и отвезли ее в городскую клиническую больницу №6, где она, несмотря на усилия медиков, 23 ноября скончалась.

В ООО МЦ «Медеор» по запросу агентства «Урал-пресс-информ» прокомментировали ситуацию.

«По данному случаю ООО МЦ «Медеор» выражает искренние соболезнования родным и близким пациентки. Дело по факту ее смерти находится в производстве территориального следственного отдела. Все необходимые документы следователям были предоставленым. По состоянию на 17 марта 2021г. доследственная проверка не окончена. Результаты судебно-медицинской экспертизы ООО МЦ «Медеор» не известны. Учитывая данные обстоятельства, делать какие-либо выводы преждевременно», - говорится в сообщении.