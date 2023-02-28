Жительница Троицка с полуторогодовалым ребенком оказалась в снежном плену

Неблагоприятные погодные условия в последние дни в Челябинской области стали серьезным испытанием для многих автомобилистов. В десятом часу вечера оперативному дежурному Троицкого отряда поступило сообщение о том, что в нескольких километрах от города, в метель, без помощи оказалась жительница Троицка с полуторагодовалым ребёнком на руках.

«Больше часа спасатели пробивали дорогу по заметенным просёлочным дорогам, семью обнаружили на железнодорожной платформе 104 км, оказали первую помощь и эвакуировали в город. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась. К счастью, ребенок был достаточно тепло укутан и переохлаждение не получил», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Заложницей стихии стали и жительница Миасс. Она решилась выехать за город, взяв в поездку шестилетнего ребенка. Не справившись с легковым автомобилем на сложной, заметенной снегом дороге, автомобилистка съехала на обочину, машина оказалась заблокированной глубоко в снегу. Спасатели миасского отряда выдвинулись на помощь. Но их мощь не понадобилась, автоледи самостоятельно смогла выехать на дорогу.