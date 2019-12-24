Жительница Усть-Катава с третьего раза убила сожителя
Происшествия
Сегодня, 11:06

Усть-Катавским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Это было уже третье покушение на жизнь сожителя.

В суде установлено, что женщина кухонным ножом причинила телесные повреждения своему сожителю, от которых спустя неделю он скончался, не приходя в сознание в больнице.

Как сообщили в прокуратуре региона, обвиняемая ранее дважды была осуждена за причинение ножевых ранений потерпевшему: в 2012 и в 2016 году.

Суд назначил осужденной наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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