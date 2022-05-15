Жительница Южноуральска перевела мошенникам более 700 тысяч рублей

В Южноуральске 57-летняя пенсионерка решила перейти на новую платёжную систему с более выгодными условиями и лишилась всех своих накоплений. Пожилая женщина оказалась жертвой телефонных аферистов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Как рассказала полицейским жительница Южноуральска, ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка и предложил перейти на другую платёжную систему. Для этого женщину убедили перевести все её денежные средства, включая кредитные, якобы на новый счёт.

«Доверчивая жительница Южноуральска выполнила все указания звонившего и совершила финансовую операцию. В итоге потерпевшая перевела на продиктованный мошенником банковский счет более 740 тысяч рублей собственных сбережений и кредитных денег», - говорится в сообщении пресс-службы полицейского главка.

Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Стражи порядка в очередной раз призывают граждан быть бдительными и настоятельно рекомендуют прекращать телефонные разговоры с незнакомцами, как только речь заходит о переводе либо попытках списания денежных средств со счетов, дистанционном оформлении кредита или срочном погашении займа.