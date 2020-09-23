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Жительница Златоуста не позволила мошенникам обмануть ее на миллион рублей

Происшествия
Сегодня, 13:58
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Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Златоуста (Челябинская область) расследуют уголовное дело по факту попытки хищения миллиона рублей. Аферист через Интернет оформил на имя местной жительницы кредит на сумму в один миллион рублей. Но не успел снять деньги, благодаря ее бдительности.

Информация, которую ежедневно распространяют южноуральские стражи порядка, помогла женщине в последний момент опомниться, заблокировать банковский счет и тем самым сберечь свои накопления.

Жительнице Златоуста позвонил якобы сотрудник безопасности банка. Номер был московский. Он обратился к ней по имени и отчеству, что вызвало доверие женщины. Мужчина сообщил, что ей одобрен кредит на сумму в один миллион рублей. Потерпевшая сообщила, что никаких заявок в банк она не отправляла, на что в ответ услышала, что займ ей не только одобрен, но уже и оформлен.

Как выяснялось, к банковскому счету женщины был привязан чужой номер телефона. Мошенник заверил женщину, что для того, чтобы не лишиться ей сейчас этих денег, то их нужно просто перевести на тот счет, который он назовет. Потерпевшая сообщила, что собирается ехать в банк, но аферист пытался напугать ее тем, что еще до ее приезда в финансовое учреждение, деньги с ее счета могут быть сняты.

«Также мужчина заверил женщину, что оформление кредита возможно только при участии сотрудников банка. Затем он убедил ее, что ей необходимо сообщить ему свои персональные данные. Ей на телефон пришло сообщение с кодом для проведения некоторых действий», - рассказала официальный представитель УМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

В какой-то момент женщина засомневалась в правдивости слов звонящего и рассказала о происходящем дочери, которая набрала ее супруга. Вместе с ним они поехали в банк. Там выяснилось, что на ее через Интернет оформлен кредит в размере одного миллиона рублей, но деньги пока находятся на ее счету. Его сотрудники банка успели заблокировать. Таким образом, мошенникам не удалось завладеть миллионом рублей и «повесить» на жительницу Златоуста огромный долг.

Но, печально в этой истории то, что, несмотря на то, что женщине удалось дать отпор мошенникам, проценты за пользование деньгами банка, ей все же придется заплатить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью третьей статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество».

Сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемых. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

Вам звонят с незнакомого номера, представляясь сотрудником банка? Сообщают о попытке списать деньги с вашего счета и предлагают перевести сбережения на другой, «более безопасный»? Для завершения операции требуют передать коды доступа к вашему счету? Не верьте собеседнику, вас обманывают!

Действуют мошенники по известной, хорошо отлаженной схеме: звонят на мобильные телефоны и представляются работниками банков.

Чаще всего мошенники, звонят южноуральцам, используя виртуальные номера. Они имеют формат 8 (800) ***-**-**, 8 (495)***-**-**, то есть имеют формат номера, похожего на стационарный номер 8 (495), используемый банковскими организациями, либо формат многоканального номера 8 (800).

Такие номера являются виртуальными, то есть существуют только в сети Интернет. За этим номером скрывается множество «реальных» номеров телефонов, которыми пользуются мошенники, и отвечая на такой звонок, Вы как правило общаетесь с мошенниками.

Аферисты, внушая абоненту чувство тревоги за безопасность имеющихся сбережений, подталкивают его на совершение необдуманных поступков. В своих разговорах злоумышленники настолько убедительны, что мотивируют жертву совершить перевод денежных средств на другой, якобы безопасный счет, разумеется, подконтрольный мошенникам.

Именно по такой схеме за двое прошедших суток 12 южноуральцев отдали злоумышленникам почти 2,5 миллиона рублей. В такой ситуации необходимо прервать общение с незнакомцем и отключить телефон. Помните, сотрудники банков не совершают звонки с подобными предложениями, и уж тем более не запрашивают конфиденциальную информацию. В случае имеющихся сомнений необходимо перезвонить на номер горячей линии финансово-кредитной организации, указанный на карточке, и уточнить вопрос безопасности своих денег. Не забывайте, сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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