Жителя Красносельского села отправили в колонию за неуплату алиментов

Житель села Красносельское Увельского района (Челябинская область) отправлен в колонию за неуплату алиментов на несовершеннолетних детей. В местах лишения свободы он проведет пять месяцев.

Приговором Увельского районного суда житель села Красносельское признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание своих несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно».

«В суде установлено, что мужчина, ранее судимый за уклонение от уплаты алиментов, вновь не принимал никаких мер к уплате алиментов на своих несовершеннолетних детей, за период с марта по июль 2021 года задолженность составила свыше 73 тысячи рублей», - сообщили в прокуратуре региона.

Учитывая непогашенную судимость и мнение государственного обвинителя, судом ему назначено наказание в виде пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.