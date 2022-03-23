Жителям Троицка понадобилась помощь после распыления газового балончика

Приступ кашля, першение в горле, резь в глазах, слезотечение – эти симптомы вчера вечером в Троицке (Челябинская область испытали жители целого подъезда. Cпасатели ПСС области провели замеры воздуха, чтобы убедиться в безопасности жильцов многоэтажного дома.



Сообщение о происшествии в пятиэтажном жилом доме по улице Советской поступило оперативному дежурному троицкого отряда поисково-спасательной службы Челябинской области.

«Наибольшей концентрации присутствие специфического запаха достигало на лестничных площадках третьего, четвертого и пятого этажей. Спасатели при помощи газоанализатора провели оперативное исследование состава воздуха в нескольких точках подъезда и внутри трёх квартир. К счастью, опасных для здоровья людей химических веществ в воздухе не обнаружено», - рассказали в поисково-спасательной службе региона.



Одновременно со спасателями на месте происшествия сотрудниками полиции велась работа по сбору информации от очевидцев, а специалисты газовой службы обследовали газовое оборудование. Признаков неисправностей и утечки газа также не было обнаружено.



Жильцам все же пришлось выйти из квартир на свежий воздух и провести незапланированную прогулку во время проветривания подъезда и жилых помещений.



Предположительно, причиной ухудшения самочувствия жителей дома стало распыление газового баллончика.