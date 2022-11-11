ЖКХ Чебаркуля заплатит за нападение бродячих собак на ребенка

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркуля (Челябинская область) заплатит 100 тысяч рублей компенсации морального вреда ребенку, которого покусали бродячие псы.

Чебаркульской городской прокуратурой проведена проверка по факту получения 14-летней девочкой травм. Когда она шла в школу, на нее напали бродячие собаки. Они искусали ей все ноги.

«Согласно медицинским документам несовершеннолетней установлен диагноз «укушенные раны голени», назначено лечение. В этой связи прокурор обратился с иском в суд в интересах несовершеннолетней о взыскании компенсации морального вреда», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Решением Чебаркульского городского суда требования прокурора удовлетворены. С управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркуля в пользу несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Не согласившись с данным решением суда, ответчик подал апелляционную жалобу.

Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда признала требования прокурора законными.

Вопросы фактического исполнения судебного постановления находятся на контроле в прокуратуре Чебаркуля.