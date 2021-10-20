Златоустовец осквернил могилу собственной бабушки

Жительница Златоуста (Челябинская область) написала заявления в полицию, а также в МУП «Память» с просьбой не допустить дальнейшего осквернения места захоронения своей матери. Сын женщины самовольно перенес оградку на свежей могиле бабушки таким образом, что покойная осталась за пределами семейного захоронения.

Об этом инциденте сообщает издание «Златоуст.инфо».

«В заявлении в полицию я прошу принять меры по факту этого возмутительного самоуправства. Это недопустимое и даже кощунственное поведение! Согласно церковным канонам, в течение 40 дней после кончины православного человека на его могиле запрещено производить какие-либо действия. В этой связи считаю, что самовольный, без согласования с другими родственниками, перенос ограды, за пределами которой теперь оказалась могила моей матери, является надругательством над местом захоронения. Прискорбно сознавать, что это совершил мой сын», - сообщила женщина.

Женщина также опасается, что осквернение могилы может продолжится. Мать просит привлечь сына по статье 244 Уголовного кодекса РФ.