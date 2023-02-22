Златоустовец втирался в доверие к женщинам и обирал их до нитки

В Златоусте (Челябинская области) сотрудники полиции задержали мошенника, который знакомился с женщинами с целью обогащения.

В полицию Златоуста обратилась местная жительница, работающая продавцом в продуктовом магазине, которая сообщила, что ее обманул знакомый. Она лишилась почти полмиллиона рублей.

«Сотрудники уголовного розыска установили, что ранее неоднократно судимый, в том числе за мошенничество, 39-летний местный житель познакомился с потерпевшей по Интернету через сайт объявлений. После того, как женщина стала ему доверять, он взял у нее денежные средства взаймы, но отдавать их не собирался», - рассказали в региональном полицейском главке.

По аналогичной схеме он обманул и 39-летнюю местную жительницу, у которой с карты снял 13 тысяч рублей и возвращать также не планировал.

Подозреваемый заключен под стражу.