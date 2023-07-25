Златоустовец заплатил 500 тысяч за посещение интим-сайта

Житель Златоуста (Челябинская область) перевел вымогателям более 500 тысяч рублей после посещения сайта интим-услуг. Мужчине на телефон посыпались звонки с угрозами жизни и здоровью и требованием различных денежных сумм.

Как рассказали в ГУ МВД РФ по Челябинской области, в ОМВД РФ по Златоустовскому городскому округу обратился мужчина. Он рассказал, что днем зашел на сайт интим-услуг, выбрал понравившийся вариант и оставил заявку. Спустя некоторое время ему перезвонил мужчина, который пояснил заказчику, что девушка не может приехать, так как уже забронирована. Но из-за того, что получился двойной спрос, возникли технические проблемы с компьютером и базой данных. Для их устранения клиенту предложили перевести 17 500 рублей. Как только златоустовец перевёл средства, в его адрес посыпались звонки с угрозами жизни и здоровью его и его родственников якобы из-за небольшого размера перечисленных средств.

В итоге мужчина сделал еще четыре перевода на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. Только перечислив деньги молодой человек осознал, что ему ничего не угрожало, а его просто обманули.

По данному факту ОМВД РФ по Златоустовскому городскому округу решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 163 УК РФ (вымогательство).

Сотрудники полиции напоминают, что в случае поступления угроз следует немедленно сообщить в полицию не идти на поводу неизвестных лиц. Кроме того, не стоит пользоваться услугами сомнительного характера.