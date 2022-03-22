22.03.2022
В Магнитогорске ограбили кондуктора трамвая
22.03.2022
Спортсменки мини-футбольного клуба «ЧелГУ» впервые за всю историю признаны одними из лучших в России
22.03.2022
С элементами акробатики: в Челябинске прошел уникальный фестиваль «Бесскальная депрессия»
22.03.2022
За сутки число выздоровевших после ковида южноуральцев в два раза превысило число заболевших
22.03.2022
Бизнесмена из Копейска, который предлагал взятку сотруднику полиции, оставили на свободе
22.03.2022
В Челябинске ремонтируют мост на Троицком тракте, движение – по одной полосе
Знакомство челябинцев с красным холодильником не состоится: арт-объект украли
Вечная память: ефрейтор из Уйского района погиб в спецоперации на Украине
21.03.2022
В спецоперации на Украине погиб 19-летний военнослужащий из Магнитогорска
21.03.2022
Челябинцы интересуются у губернатора, когда в регионе отменят масочный режим
21.03.2022
Челябинск – Луганск - Рубежное: собкор «Урал-пресс-информа» отправился в ЛНР на помощь родителям
20.03.2022
Челябинск встречает Крымскую весну
18.03.2022