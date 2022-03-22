Знакомство челябинцев с красным холодильником не состоится: арт-объект украли

Знакомство жителей Челябинска с красным холодильником возле педагогического университета, к которому накануне, 21-го марта, приглашала городская администрация, не состоится: этой ночью арт-объект пропал – его не удержали даже крепкие тросы, которыми он был закреплен.

О ночном исчезновении красного холодильника днем 22-го марта сообщили в мэрии, отметив, что территория оборудована камерами видеонаблюдения и что в настоящее время готовится заявление в полицию. Хочется верить, что необычный арт-объект найдется, иначе любоваться им можно будет только на фотографиях (благо, чудо-холодильник запечатлен на снимках).

Напомним, сегодня в 14 часов в сквере на улице Володарского возле педуниверситета должна была состояться презентация оригинального проекта буккроссинга (книговорот).

Анонсируя мероприятие, организаторы отмечали, что все желающие могут принести книги для размещения в новом арт-обьекте, установленном в сквере для этих целей. Кроме того, горожанам обещали рассказать историю красного холодильника, которая была заявлена как очень интересная.

Увы, но мероприятие отменили по причине кражи его главного героя.

Получилось, как в бородатом анекдоте про несостоявшийся побег из психбольницы, пациенты которого хотели, как следует, раскачаться на качелях и перемахнуть через ограждение: «Ребята, побег отменяется, забор снесли».