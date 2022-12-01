Анвар Гатиятулин: Несмотря на сложную ситуацию болельщики нас поддерживают

Челябинский «Трактор» потерпел разгромное поражение от казахстанского «Барыса» - 1:4. Сегодня после четвертой шайбы болельщики начали уходить с трибун.

Как сообщил на послематчевой конференции главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин, до первой пропущенной шайбы команда играла хорошо, активно, как и хотела.

«К сожалению, пропустили гол, который перевернул игру. Подвела игровая дисциплина – ненужные удаления. Хорошо действовали в обороне при игре «3х5», блокировали броски. Пропустили с рикошетов. Хотели переломить, но не все получалось. Сейчас находимся в сложной ситуации. Из нее выход только один – начать побеждать», - сказал наставник «Трактора».

После четвертой шайбы болельщики начали уходить с трибун.

«Несмотря на сложную ситуацию болельщики нас поддерживают. Спасибо им большое за это. Выход из этой ситуации – начать побеждать», - отметил Анвар Гатиятулин.

Но даже болельщики такого хоккейного города как Челябинск начали отчаиваться. И на арене и на официальной странице клуба стали частыми гневные высказывания болельщиков:

-Надо устроить бойкот, чтобы с пустой ареной поиграли

-Никто не верит уже,ни в команду, тренерский штаб, руководство

-В хоккейном городе уже пол сезона нет хоккея…

-А кто верит то в команду???????даже фанаты уже молчат,,,,

Согут ли высказывания болельщиков повлиять на крдинальные изменения в команде, чтобы челябинцы вновь увидели красивую игру и поверили в команду, покажет только время.

После этого поражения «Трактор» занимает девятое место в Конференции Восток. Ниже располагается только «Амур» и «Нефтехимик», но у них на три и одну проведенные игры меньше соответственно.

Следующий матч «Трактор» проведет на выезде. «Черно-белые» будут гостить в Уфе у «Салавата Юлаева».