Белый мишка из зоопарка Челябинска спел песню в поддержку ХК «Трактор»

Сегодня, в стартующем втором раунде плей-офф КХЛ, челябинский «Трактор» на своем льду будет принимать уфимский «Салават Юлаев». Белый мишка Алтын из зоопарка Челябинска спел песню в поддержку команды.

Белые медведи из челябинского зоопарка давно дружат с хоккейной командой «Трактор», поэтому имеют особую связь. Сегодня настроение отличное и боевое! А все почему? Потому что сегодня, 17 марта, важный матч четверть финала плей-офф КХЛ 2022. «Трактор» сразится с командой «Салават Юлаев».

Мишка Алтын проявил себя истинным болельщиком и исполнил песню в поддержку команды. Это нужно слышать и видеть!