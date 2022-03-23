23.03.2022
Сбербанк провел урок финансовой грамотности для воспитанников «Центра постинтернатной адаптации» Челябинска
23.03.2022
Челябинские водители не заботятся о безопасности перевозки детей
23.03.2022
Антимонопольная служба проверит обоснованность роста цена на бумагу
23.03.2022
Бокс объединяет: в Копейске пройдет турнир памяти Константина Ездина
23.03.2022
«Сверху молот, снизу серп»: Исторический музей отметит 100-летие НЭП выставкой
23.03.2022
В челябинских магазинах заканчивается бумага
Бокс объединяет: в Копейске пройдет турнир памяти Константина Ездина
Отдел УФСБ России по Челябинской области: 20 лет бескомпромиссной борьбы с организованной преступностью
23.03.2022
Власти Челябинской области пояснили, когда в регионе снимут все ковидные ограничения
22.03.2022
Вечная память: ефрейтор из Уйского района погиб в спецоперации на Украине
21.03.2022
В спецоперации на Украине погиб 19-летний военнослужащий из Магнитогорска
21.03.2022
Челябинцы интересуются у губернатора, когда в регионе отменят масочный режим
21.03.2022