Бокс объединяет: в Копейске пройдет турнир памяти Константина Ездина

В Копейске (Челябинская область) пройдет боксерский турнир памяти легендарного тренера Константина Ездина.

Соревнования «Первая перчатка» соберут боксеров из Челябинской, Курганской областей и Башкортостана.



Открытый муниципальный турнир по боксу состоится уже в девятый раз. Но с недавнего времени он посвящен памяти известного тренера, основателя спортивного зала бокса в поселке Горняк) Константина Ездина.

В турнире примут участия боксеры из городов Челябинской и Курганской областей - Копейска, Челябинска, Златоуста, Пласта, Троицка, Коркино, Озерска, Кургана, Щучье, а также Республики Башкортостан. Всего более 130 боксеров.

Соревнования пройдут в зале бокса в поселке Горняк, который в 90-е годы был построен по инициативе Константина Витальевича Ездина. В разные годы здесь успешно тренировалась и постигала основы мастерства целая плеяда именитых боксеров: Владимир Плетнев, Александр Митишев, Александр и Андрей Шкаликовы, другие именитые копейские боксеры.

Торжественное открытие 24 марта в 15.00, финальные бои 26-го с 12.00.