Более полутысячи южноуральцев в выходные бесплатно сдали в ТРК тест на ковид

Более 60 тысяч южноуральцев получили знаки отличия ГТО

Более 60-ти тысяч жителей Челябинской области выполнили нормы ГТО в 2020 году. Среди них как школьники и студенты, так и люди старшего поколения.

Интересно, что золотые знаки отличия в ушедшем году - в числе других передовиков - получили и пенсионеры из городов региона, вплотную приблизившиеся к 90-летнему юбилею.

В федеральном рейтинге ГТО Челябинская область совершила прорыв. По итогам четвертого квартала 2020 года регион значительно улучшил свои позиции, поднявшись с девятого на четвертое место.

«Десятки тысяч специалистов и инструкторов проводят бесплатные тренировки в парках и скверах, зарядки на предприятиях, работают в центрах тестирования ГТО. А с 11 по 24 марта, в дни ГТО, все желающие могут не только проверить свои силы в выполнении нормативов, но и получить рекомендации специалистов по подготовке к тем упражнениям, которые вызывают наибольшие трудности», - сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

Чтобы выполнить нормы ГТО в Челябинске и Челябинской области, нужно зарегистрироваться на официальном портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и подать заявку в любой из 55-ти функционирующих в регионе Центров тестирования ГТО.