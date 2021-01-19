Более ста волонтеров будут работать на Кубке мира по сноуборду в Магнитогорске

Более ста волонтеров будут работать на Кубке мира по сноуборду в Магнитогорске

Завершился прием заявок от волонтеров для участия в этапе Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах, который пройдет территории курорта «Банное». Добровольные помощники будут задействованы в работе со зрителями, судьями, командами иностранных гостей и участниками, а также будут помогать на трассе и в работе пресс-центра, медицинского персонала и службы переводчиков.

Организаторы Кубка мира по сноуборду, который стартует шестого февраля в Магнитогорске, получили более 300 заявок от волонтеров из городов и районов Челябинской области и Башкоростана, а также из Казани, Оренбурга, Уфы, Екатеринбурга, Петрозаводска, Ярославля.

«Успех международного события во многом зависит от слаженной работы волонтеров, их вовлеченности в процесс. Добровольцы - это «лицо» турнира, мы с командой сделаем все возможное, чтобы у гостей и зрителей остались только положительные впечатления, особенно в это непростое время», - говорит руководитель волонтерского корпуса Ирина Чиркова.

Отметим, что для всех волонтеров будут обеспечены комфортные условия работы, специальная экипировка и питание.

Напомним, более 120 спортсменов из 16 стран разыграют четыре комплекта наград – в состязаниях среди мужчин и женщин в параллельном слаломе и параллельном слалом-гиганте.