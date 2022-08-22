Челябинцев приглашают на благотворительный фестиваль «Гимнастика Добра»

28 августа в Арт-сквере на сцене Набережной реки Миасс состоится спортивный благотворительный фестиваль «Гимнастика Добра». Все собранные средства будут переданы в фонд помощи онкобольным детям «Искорка Фонд».

Гостей фестиваля ожидают спортивные конкурсы и эстафеты, зарядка с Чемпионом, призы и подарки, показательные выступления как профессиональных спортсменов Уральского Федерального округа, так и творческих коллективов и многое другое. Свое участие в празднике подтвердил серебряный призер Олимпийских Игр, чемпион мира и Европы Иван Стретович.

«Мы уже в третий раз проводит такое мероприятие и благодарны всем за то, что этот праздник стал ежегодным. Мы постарались объединить спорт и благотворительность, и нам это удалось. В течение трех часов у нас будет проходить развлекательная программа для детей и взрослых, можно будет и позаниматься, и поиграть, и посмотреть выступления. С радостью будем ждать всех желающих!», - говорит главный организатор мероприятия, председатель федерации спортивной гимнастики города Челябинска Иван Новиков.

Организаторы совместно со спонсорами подготовили различные призы и подарки, а сладким призом станет мороженое от компании РосФрост. Для любителей спортивной гимнастики предусмотрена автограф и фотосессия чемпиона Ивана Стретовича. Приглашаем провести воскресенье интересно, весело и с пользой.

Торжественная церемония, на которую приглашены представители правительства Челябинской области, города Челябинска, депутаты состоится в 15:00.