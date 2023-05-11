Челябинцев приглашают на соревнования-шоу по дрифт-триалу

Челябинцев ждут дни, насыщенные драйвом, скоростью и адреналином. В ближайшие выходные в Челябинске состоится техническое открытие трассы для драг-рейсинга и шоу по дрифт-триалу.

Уже завтра, 12 мая, всех неравнодушных к автоспорту ждут на ночную гонку. На территории «Автокомплекса «Трасса 74» пройдет техническое открытие трассы для драг рейсинга. Начало в 20:00. Вход для зрителей и участников бесплатный. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

В субботу,13 мая, пройдут соревнования-шоу по дрифт-триалу ULD GYMKHANA 2023. Гонка будет организована по системе «ДУЭЛЬ» на одинаковых асфальтовых трассах. Пилоты в управляемом заносе на максимальной скорости пройдут трассу с бочками и прочими препятствиями. Оба соперника будут проезжать полноценные зеркальные конфигурации. Начало в 16:00.