Челябинцы удачно выступают на Играх боевых искусств в Анапе
Спорт
Сегодня, 17:28

В Анапе проходят XII открытые Всероссийские юношеские Игры боевых искусств. В этом году на юношеских Играх представлено 22 вида спорта, аккредитованных Минспортом России, заявлено более 5000 участников из различных регионов Российской Федерации.

Сборная команда филиала Российского союза боевых искусств Челябинской области участвует в таких видах спорта как тхэквондо, восточное боевое единоборство, киокусинкай, всестилевое каратэ, рукопашный бой и другие.

Спортсмены школы олимпийского резерва «Конас» Челябинска, участвующих в соревнованиях по восточному боевому единоборству заняли второе общекомандное место среди девушек. На пьедестал почета поднялись Прокудина Юлия, Чегодарь Мария, Морозова-Рогатинская Лэйла. В этой дисциплине в другой возрастное категории у Яны Синицыной Яна и Алены Нерченко. В личном первенстве бронзовую медаль завоевал Максим Токарев.

В соревнованиях по киокусинкай спортсмены сборной команды Челябинской области также показали хорошие результаты. «Золото» завоевал Максим Котов, «серебро» Кирилл Парчук и «бронзу» Софья Зимина. Все спортсмены из Чебаркуля. На третью ступень поднялись также Данил Шадрин из Магнитогорска и Денис Шафиков из Челябинска.

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