Челябинец Егор Зорин завоевал две медали чемпионата России по лыжному ориентированию

Воспитанник челябинской спортивной школы олимпийского резерва №5 Егор Зорин дважды поднялся на пьедестал почета чемпионата России по лыжному ориентированию.

В первый день соревнований в Красноярске Егор завоевал серебряную медаль на удлиненной дистанции (21,4 километра, 50 КП).

Во второй дисциплине - на классической дистанции (9,1 километра, 18 КП) челябинский ориентировщик стал третьим, сообщает пресс-служба администрации города.