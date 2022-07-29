Челябинка стала чемпионкой Евразии по конному спорту

Челябинка Ксения Хайрулина стала чемпионкой Евразийских игр по конному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и физической культуры Челябинской области. Золотую медаль Ксения Хайрулина завоевала в командном турнире в составе сборной России.

В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены из России, Белоруссии, Узбекистана и Киргизии.