24.01.2023
Бывшему заместителю главы Магнитогорска предъявлено обвинение в получении еще одной взятки
24.01.2023
Минздрав проведет проверку по жалобе на областной роддом Челябинска
23.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 24 января (18+)
23.01.2023
В 2022 году у каждого шестого южноуральца в ходе диспансеризации выявили заболевание
23.01.2023
В этом году челябинские власти планируют предоставить детям-сиротам 252 квартиры
23.01.2023
Между Челябинском и Екатеринбургом с первого февраля будут курсировать два «Орлана»
Челябинск пройдет испытание «Спортивной студенческой ночью»
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023