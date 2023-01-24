Челябинск пройдет испытание «Спортивной студенческой ночью»

Завтра, 25 января, по всей России состоится фестиваль «Спортивная студенческая ночь». Челябинская область также присоединится к общероссийской акции, посвященной Татьяниному дню.

В Челябинске «Спортивная студенческая ночь» пройдет в ледовом дворце «Уральская молния».

«Участниками события станут лучшие студенты вузов, принимающие активное участие в спортивной жизни своей учебной организации и региона. Запланировано массовое катание на коньках, большая развлекательная программа, интерактивные площадки и призы», - сообщили в министерстве спорта Челябинской области.

В рамках фестиваля пройдет чествование тренеров и председателей спортивных клубов учебных заведений высшего образования Челябинской области, награждение победителей и призеров Универсиады 2021-2022 учебного года.