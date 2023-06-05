Челябинская спортсменка - бронзовый призер чемпионата мира по тхэквондо

Челябинская спортсменка, заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских Игр-2021 Татьяна Минина на чемпионате в Баку (Азербайджан) уступила в напряженном полуфинале и заняла третье место на турнире.

Чемпионат мира стартовал 29 мая, за медали в нем сражались 1000 атлетов из 144 стран. Борьба также шла за рейтинг к Олимпиаде-2024 в Париже. До последнего спортсмены из России не знали, поедут ли в Баку, в результате, отправившись неполным составом - без двух олимпийских чемпионов, 14 атлетов, выступая в нейтральном статусе, положили в копилку сборной одно золото, одно серебро и четыре бронзы.

Татьяна Минина выступала в весе до 53 кг. Наша титулованная спортсменка успешно преодолела три встречи. В 1/16 финала по итогам двух досрочно выигранных раундов обошла филиппинку Джессику Канабал. В 1/8 финала на второй минуте первого раунда техническим нокаутом выиграла у соперницы из Камбоджи Джулии Мам. Удар в голову от Татьяны получился такой силы, что спортсменка не смогла продолжать бой. В четвертьфинале Татьяна по итогам двух раундов выбила из дальнейшей борьбы за награды соперницу из Марокко Умайму Эль-Бушти.

Очень напряженный полуфинал спортсменка провела с Нахид Кияничандех из Ирана. Первый раунд был с минимальным отрывом 5:4 за Ираном, второй - с большим преимуществом за Таней - 14:6. В третьем - все решилось в последние 15 секунд - 6:10.

Таким образом, Татьяна Минина записала на свой счет третью медаль мирового первенства (два серебра на чемпионатах мира-2017, 2019). А ее конкурентка из Ирана Нахид Кияничандех в итоге забрала титул чемпионки мира.

