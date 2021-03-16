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Челябинские дзюдоисты отличились в Екатеринбурге

Дзюдоисты Челябинской области выиграли 19 медалей в Екатеринбурге (Свердловская область) на первенстве Уральского федерального округа среди юношей и девушек до 15-ти лет.

В состязаниях выступили 372 спортсмена 2007-2008 годов рождения из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, а также из ХМАО и ЯНАО.

Представители Челябинской области завоевали в столице Урала в личном первенстве пять наград высшего достоинства. Победителями первенства УрФО стали Джамал Бурамбаев, Максим Ашихин, Ева Ставинчук, Анастасия Касьян и Виктория Игнатьева.

В командном зачете юноши стали вторыми после спортсменов из Свердловской области. У девушек – наоборот. В общем зачёте южноуральцы всего пол-очка уступили хозяевам татами (132 против 132,5).

В командных соревнованиях по системе «стенка на стенку» сборная девушек Челябинской области третий год подряд оказалась сильнейшей на Урале. Среди юношей победили представители ХМАО. Третье место заняла команда Челябинск-1, которая взяла верх со счётом 7:2 над второй сборной Южного Урала.