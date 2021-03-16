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Челябинские хоккеисты дали мастер-класс для осужденных колонии Копейска

В ИК-15 ГУФСИН России по Челябинской области состоялся мастер-класс по хоккею. Технические приемы игры и эффективные упражнения для повышения спортивного мастерства в популярном зимнем виде спорта осужденным продемонстрировали тренеры хоккейной школы «Заряд».

Мастер-класс начался, как и положено в любом виде спорта, с разминки. Профессионалы отмечают, что комплекс упражнений, который выполняется во время разминки, повышает физическую выносливость хоккеистов, помогает снизить травматизм и в целом влияет на результат игры.

Мастера конька и клюшки в обычной жизни тренируют мальчишек, мечтающих достичь высоких результатов в этом виде спорта. Начинают, как правило, с азов, поэтому терпения им не занимать. В колонии на лед в основном выходят те, кто на свободе активно играл в хоккей, поэтому определенные навыки у них уже есть, но их не всегда достаточно для победы в зимней спартакиаде, которая проводится среди исправительных учреждений региона.

Администрация ИК-15 пошла навстречу хоккеистам-любителям и пригласила профессионалов в помощь. Представители спортивной школы «Заряд» не отказали в просьбе.

«Для нас это очень большое и важное событие. В нашем исправительном учреждении хоккей один из самых любимых видов спорта. Играют многие. Есть собственная хоккейная команда «Ураган». Ее название говорит само за себя. Мы очень рады возможности развиваться, расти, прогрессировать, поэтому встречу с профессионалами ждали и возлагали на нее большие надежды», - рассказывает капитан хоккейной команды осужденных Олег Ксендзов.

Закрепить полученныезнания осужденные смогли на ледовой площадке в товарищеском матче с гостями. Три тайма по 10 минут. С первых минут команды взяли высокий темп игры и не снижали его до самого завершения матча. Любители старались не уступать профессионалам. Был и правильный настрой, и старание, но не хватило опыта и сыгранности.

При всем этом матч получился зрелищным и богатым на забитые шайбы. Он закончился со счетом 18:8 в пользу профи.