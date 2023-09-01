Челябинские легкоатлеты пробегут 100 километров по городскому бору

В субботу, второго сентября, в Челябинском городском бору пройдёт беговой сверхмарафон «Самопреодоление». Участники пробегут по лесным тропинкам и асфальтированной прогулочной зоне дистанции в 50 и 100 километров.

Региональные соревнования по бегу на длинные дистанции «Самопреодоление» проходят в Челябинске регулярно с 1999 года. В этом году областная Федерация легкой атлетики объявила о проведении официального чемпионата Челябинской области в беге на 100 километров в рамках традиционного сверхмарафона.

Старт и финиш супер-забега будут расположены у Лыжной базы. Спортсменам предстоит пробежать круг протяженностью 3525 метров несколько раз, в зависимости от выбранного расстояния. Для преодоления пятидесятикилометровой дистанции участники сделают 14 кругов по лесопарковой зоне, а те, кто решился попробовать свои силы в забеге на 100 километров, должны будут повторить этот маршрут 28 раз.

По информации организаторов забега, на трассе будут обустроены два пункта питания. Для спортсменов предусмотрены как легкие перекусы «на ходу» и обязательное для повышенной физнагрузки питьё, так и горячие обед и ужин по расписанию. Стартовав в восемь утра, самые подготовленные и выносливые сверхмарафонцы планируют завершить забег на 50 километров уже к полудню, а первых финишеров стокилометрового забега начнут встречать и награждать медалями в 15:30. Как уточняют организаторы, закрытие трассы намечено на 20 часов, и к этому времени все участники должны успеть преодолеть намеченный маршрут.

Такие серьёзные соревнования проводятся не столько чтобы выявить победителей, хотя их, конечно же, отметят. Главная цель сверхмарафона — дать участникам возможность преодолеть внутренние сомнения и страхи, устояв эмоционально и физически на сверхдлинной дистанции. Своим позитивным примером бегуны вдохновляют не только друг друга, но и многочисленных зрителей, болельщиков и гуляющих горожан.