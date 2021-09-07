Челябинские шахматисты стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований среди студентов

В Самаре завершились всероссийские лично-командные соревнования по шахматам среди студентов. Команда ЧелГУ мощно провела середину турнира и вошла в тройку победителей турнира.

Как сообщили в региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», Челябинскую область представляла команда Челябинского государственного университета. В соревнованиях приняло участие 30 спортсменов из девяти ВУЗов.

Об этом сообщили в министерстве спорта Челябинской области.

За тройку призеров боролись шесть вузов, до последнего тура было неясно, кто окажется в итоге на пьедестале. Команда ЧелГУ мощно провела середину турнира и вошла в тройку победителей турнира. Спортсмены Челябинского государственного университета завоевали бронзовые медали.