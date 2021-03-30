Челябинский спортсмен взял «серебро» чемпионата России по дзюдо среди инвалидов по зрению

Сергей Николаев из Челябинска завоевал «серебро» чемпионата России по дзюдо среди инвалидов по зрению, который состоялся в подмосковном Раменском с участием 106-ти спортсменов, в том числе пяти заслуженных мастеров спорта России и 11 МС международного класса.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо «Локомотив» завоевал награду в весовой категории до 73-х килограммов. В первом поединке 22-летний Сергей Николаев взял верх над Евгением Кривополеновым из Санкт-Петербурга, а в полуфинале победил бронзового призёра Сурдлимпийских игр, заслуженного мастера спорта России Шахбана Курбанова из Дагестана.

В этой схватке, несмотря на серьёзную травму носа и разбитую бровь (врачам пришлось соорудить из бинтов специальную маску), челябинец смог дважды бросить на татами титулованного соперника и добыть «чистую» (досрочную) победу.

Как сообщил пресс-атташе центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко, в финальной встрече Сергей Николаев уступил мастеру спорта международного класса, чемпиону Европы, серебряному призёру чемпионата континента, шестикратному чемпиону страны Василию Кутуеву из Хабаровского края.

Сергей Николаев тренируется под руководством Юрия Ермакова и своего отца, Сергея Николаева-старшего. Парень является бронзовым призером Кубка мира, четырёх чемпионатов России, а также Кубка страны и мечтает стать первым южноуральским дзюдоистом - участником Паралимпийских игр.

Фото предоставлены СШОР «Локомотив»