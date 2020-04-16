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Что ждет футбол России и Европы: выходы из сложившейся ситуации

Спорт
Вчера, 18:11

С распространением коронавирусной инфекции COVID-19 большинство чемпионатов в мире взяли паузу. Футбол России не стал исключением, после 22 туров команды отправились в неожиданный отпуск. Если в начале марта УЕФА и лиги надеялись, что остановка не затянется надолго, то к апрелю в ход пошли пессимистичные прогнозы. Евро-2020 перенесли на год, как и Олимпиаду, что дало гибкость в планировании возобновления сезона.

Так как лето освободилось, лиги активно обсуждают решения о доигровке чемпионатов. Почти никто не надеется стартовать раньше июня, а крайних сроков нет. УЕФА изначально рассматривала в качестве крайнего срока для завершения еврокубков 3 августа, но позже Александер Чеферин опроверг этот план. Деятели футбола России называют в качестве крайнего срока для возобновления матчей середину лета. Гендиректор питерского Зенита Александр Медведев назвал 12 июля последним днем начала доигровки, позволяющим РПЛ вписаться в разумные рамки.

Когда возобновят чемпионат Испании, Англии и другие топ-лиги

Изначально в АПЛ надеялись, что эпидемия быстро пройдет и в начале мая чемпионат возобновится. Но 3 апреля английские клубы провели конференцию и пересмотрели планы, отодвинув возобновление лиги на неопределенный срок. Дело теперь за властями страны. Именно от их решений зависит, когда можно будет играть снова. Как вариант, англичане готовы играть в рамках закрытого лагеря или продолжить концовку сезона вплоть до сентября.

Другие топ-лиги демонстрируют схожие намерения. Как и АПЛ, чемпионат Испании может возобновиться летом. Хавьер Тебас назвал в качестве ранних дат 29 мая и 6 июня. При этом президент турнира не настроен выходить за пределы августа, чтобы из-за задержек не сильно пострадал следующий сезон. Итальянцы, по данным La Repubblica, тоже хотели бы начать играть с 31 мая, чтобы доиграть чемпионат до конца июля или начала августа. А в Германии приступать к играм решили еще раньше. Клубы уже начинают тренироваться, рестарт Бундеслиги запланирован на май, чтобы сезон мог закончиться к июлю.

Французский чемпионат, по информации L`Equipe, должен закончиться в июле, чтобы 23 августа мог стартовать новый сезон. Как и в чемпионате Испании, приступать к играм французы должны в начале июня. Клубам Лиги 1 осталось сыграть по 10 или 11 матчей, для чего нужно примерно 6 недель без перерывов на еврокубки, или 8-9 – с перерывами.

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Решения лиг о возобновлении сезона не окончательные, так как эпидемия еще не остановлена и карантинные меры продолжают действовать. Поэтому нужно следить за свежими сообщениями от УЕФА и представителей чемпионатов. Делать это можно на FootballHD. Сайт публикует свежую и актуальную информацию о российском и мировом футболе, а также других видах спорта.

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