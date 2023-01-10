10.01.2023
С 10 января возрастным пассажирам будут предоставлять скидку на поездки в купе
10.01.2023
Экс-полицейских Каслинского района отправили в колонию
10.01.2023
Сотрудники нацпарка «Таганай» просят помочь пернатым пережить холода
10.01.2023
Могли отравиться этиловым спиртом: в Златоусте супружеская пара найдена мертвой
10.01.2023
Челябинская область выберет лучших работодателей
10.01.2023
СК начал проверку после заражения челябинцев гепатитом А в кафе
Для южноуральских спортсменов-колясочников приобрели новый микроавтобус
10.05.2016
С чемпионата Европы по плаванию южноуральские спортсмены-инвалиды привезли девять медалей
03.12.2015
В правительстве Челябинской области наградили параспортсменов
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023