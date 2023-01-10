Для южноуральских спортсменов-колясочников приобрели новый микроавтобус

Автопарк Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области пополнился современным автомобилем, приспособленным для перевозки людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Как сообщили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области, специализированный автомобиль оборудован подъемником с пультом управления и фиксаторами для инвалидных колясок.

Первыми смогли оценить приобретение представители керлинга на колясках.

Ключи спортсменам Центра вручил министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб. Он также вручил Ольге Беляк, члену сборной команды России, знак и удостоверение Мастера спорта международного класса.