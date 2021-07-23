Эльбрус Нигматуллин поднял на своих плечах вертолет

Силач из Челябинска Эльбрус Нигматуллин на своих плечах поднял вертолёт весом почти полторы тонны. Спортсмен поставил новый рекорд в Башкирии, подтвердив свой статус самого сильного человека России.

Рекорд, как отмечает Эльбрус Нигматуллин, был сложен физически и технически. Силач находился под платформой, на которую приземлился вертолет, после чего уже необходимо было поднять саму конструкцию. Когда рекорд был установлен, вертолет снова взлетел на воздух. Общий вес груза составил 1476 килограммов.

Посвятил своей рекорд стронгмен сборной России на Олимпийских играх в Токио, популяризации авиационного кластера, который создается в Башкирии, а также финалу Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills.