Фёдор Конюхов: “Миасс - моя малая родина”

C 2 по 6 марта в ГЛК “Солнечная Долина” гостил известный путешественник и мировой рекордсмен, иконописец и заслуженный деятель Российской академии художеств, автор 18 книг и член Союза писателей, один из самых выдающихся людей, регулярно приезжающих к нам на Урал и в миасские окрестности, протоиерей Фёдор Конюхов.

“Когда кто говорит слово Миасс, тепло сразу на душе”, - делится своими впечатлениями батюшка, - “если кто-то говорит об Урале - сразу радуешься. Когда смотрю погоду, а я живу на сегодняшний день в Москве, обязательно смотрю, что сейчас в Челябинске, Миассе, - тут живут мои близкие друзья, много друзей. Для меня Миасс – это моя малая родина. Меня всё волнует. Когда видишь - строятся новые дома – мне приятно, вижу что-то грязно – мне жалко, иду сейчас по лесу, вижу – дерево от ветра упало – мне тоже жалко. Но радостно, что едут сюда со всей России и даже со всего мира. Я ни разу не видел, чтобы здесь кто-то курил или кто-то был пьяным, вот этот горнолыжный вид спорта и сама Солнечная Долина – она воспитывает людей”.

Отец Фёдор приехал не один, а со своей спутницей, матушкой Ириной, с которой они вместе идут по жизни уже 25 лет. Ирина Анатольевна (в девичестве Умнова) тоже человек неординарный – доктор юридических наук, профессор, исследователь проблем конституционного и международного права. Ещё в 1997 году выступала с публичными лекциями перед сенаторами Конгресса США и учеными в Вашингтоне. В 1999—2000 годах изучала опыт швейцарского федерализма, работая в качестве профессора Фрибургского университета. В 2015 году дважды прошла стажировку в Высшей национальной школе магистратуры в Париже по темам: «Юрисдикция судов по противодействию терроризму» и «Киберпреступность». Это только небольшая часть деятельности матушки Ирины, человека высокой культуры, вдумчивого и доброго. Чета Конюховых не катается на горных лыжах, предпочитая беговые для тихих, умиротворённых прогулок в лесу.

“Солнечная долина и Тургояк - это наши любимые места, - призналась Ирина Анатольевна. - Они притягивают не только красивой природой. Здесь чувствуешь любовь хозяев, ожидающих тебя в гости. Олег Сиротин и его замечательная семья, организующие здесь отдых людей, создали удивительно праздничную и уютную атмосферу. Здесь всем хорошо - и взрослым, и детям. И причина не только в том, что для отдыха много всего интересного: не только лыжи, но и лошади, собачьи упряжки, занятия с детьми, праздничные программы, международные соревнования, оздоровительные процедуры и пр. Изюминка этих мест в том, что здесь все выстраивается по принципу - второй дом, где на каждом шагу о тебе заботятся, а внимание хозяев ощущается в каждой мелочи. Спасибо Олегу Сиротину и его семье за то, что построили часовни в честь Николая Чудотворца на Тургояке и Солнечной долине. При них есть и небольшое жилье для моего мужа отца Федор и нашей семьи. Мы много, где побывали, у нас есть возможность поехать на отдых за границу, но при первой же возможности отдыха вне Москвы, мы теперь всегда выбираем Солнечная долину и Тургояк, которые притягивают своей добротой и теплотой, вниманием к духовной основе человеческого бытия”.

В Солнечной Долине построена часовня святителя Николая и открыта отцом Фёдором летом прошлого года. Внутри помещена легендарная лодка “Тургояк”, созданная при поддержке инвестора Олега Юрьевича Сиротина (клуб-отель «Золотой Пляж» и горнолыжный курорт «Солнечная Долина»), спроектированная «УралАЗом». На этом судне Федор Конюхов пересёк Атлантический океан за 46 суток и установил мировой рекорд. Проект оказался столь успешным, что по чертежам лодки «УРАЛАЗ» были изготовлены более 20 океанских лодок!