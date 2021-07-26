Глеб Геннадьевич Фетисов: достижения в спорте

Успешных в науке и бизнесе людей объединяет целеустремленность и твердость духа. Они знают, что такое дисциплина и умеют работать над собой. Возможно, именно поэтому знаменитые предприниматели и спортсмены нередко добиваются заметных результатов в спорте. Например, Леонид Богуславский занимается триатлоном, Владимир Потанин – большой фанат хоккея, Сергей Галицкий – футбола.

Один из самых ярких примеров увлеченности спортом – Глеб Фетисов. Он всерьез увлекается шахматами и гольфом, а в конное поло играет на профессиональном уровне – выступает за Московский поло-клуб и участвует в международных соревнованиях.

Краткая биография Глеба Фетисова

Бизнесмен родился 5 июня 1966 в Электростали. В 1983 году стал студентом экономического факультета МГУ, причем университет Глеб Фетисов окончил на отлично.

Предприниматель с детства был увлеченным человеком. Так, еще будучи студентом, активно изучал экономику и финансы. Глеб Фетисов иронично отмечал, что его соседям по общежитию, которые были беззаботными и веселыми молодыми людьми, невероятно повезло: он целыми днями пропадал в университетской библиотеке и не мешал их приключениям.

В 1998 году Глеб Фетисов успешно защитил кандидатскую, в 2008-м – докторскую диссертацию. А в 2007 году решением Высшей аттестационной комиссии МГУ им. М. В. Ломоносова ему было присвоено звание профессора.

Глеб Геннадьевич – известный бизнесмен, с 2005 года – регулярный участник рейтингов Forbes. Кроме того, особое место в биографии Глеба Фетисова занимает журналистика: в качестве мецената он поддерживает честных журналистов из разных стран мира.

С 2013 года Глеб Фетисов занимается продюсированием. Он основал компанию Fetisoff Illusion – Europe, среди проектов которой есть известные кинокартины: например, комедия «Повар на колесах» с Робертом Дауни – младшим и Скарлетт Йоханссон, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Собибор» – дебютная режиссерская работа Константина Хабенского.

Спортивные достижения Глеба Фетисова

Спорт сопровождает Глеба Геннадьевича на протяжении всей жизни – он пробовал силы в разных его видах. Так, Фетисов является кандидатом в мастера спорта по шахматам и яхтингу. Шахматами предприниматель начал заниматься еще в детстве. Нередко в интервью Глеб Фетисов цитирует своего тренера, который всегда говорил, что в спорте только 20% успеха зависят от таланта и одаренности, остальные 80% – это труд, терпение и дисциплина. Гольф – игра требующая терпения, самоконтроля и физической выносливости, что не всегда понимают те, кто с этим видом спорта не знаком, и судят о нем только по “статичной” картинке. Да, игроки не бегают по полю, но выдержка и концентрация внимание, а также тактическое мышление во время матчей, которые могут длиться часами, являются качествами, определяющими победителей. В 2020 г. Глеб Фетисов занял первое место в категории 50+ на престижном турнире Ассоциации гольфа России для взрослых гольфистов - Всероссийских соревнований по гольфу среди любителей среднего и старшего возраста (Mid-Amateur), проходившем в Завидово.

Конное поло – сложная, но увлекательная игра: спортсмены объединяются в команды, их задача – сидя верхом на лошади, клюшкой забить мяч в ворота противников. Необходимо не просто хорошо держаться в седле, но также проявлять выносливость и быть очень внимательным.

Глеб Фетисов выступает за Московский поло-клуб, который в 2021 году впервые получил приглашение на престижный международный турнир POLO RIDER CUP, проходящий во французском городе Шантийи. В соревнованиях приняли участие 12 команд из Аргентины, Гонконга, Франции, Германии, США, Испании и России.

Команду россиян возглавил директор клуба – Михаил Родзянко. Также в ее состав вошли предприниматель Глеб Фетисов и два французских спортсмена – Симон Завалета и Эдуард Пан.

Дебют нашей команды получился достойным: участники смогли показать динамичную игру, продемонстрировали высокий уровень подготовки и профессионализма.

Биография Глеба Фетисова – пример того, что благополучие зависит не от обстоятельств, а от силы воли и характера человека. Глеб Геннадьевич требователен к себе, активен и не планирует останавливаться на достигнутом. Как отмечает предприниматель, самодисциплина влияет на все сферы жизни и помогает добиваться того, о чем раньше нельзя было даже мечтать. Это значит, что в ближайшем будущем мир услышит о покорении им новых вершин в спорте и жизни!