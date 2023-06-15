Как южноуральские дзюдоисты к Fonbet Russia judo Tour готовятся

В спортивном комплексе «Динамо» прошла совместная тренировка южноуральских боксеров и дзюдоистов, которые выступят 24-25 июня на этапе серии профессионального тура Fonbet Russia judo Tour в арене «Трактор».

В спортивном зале собрались 45 спортсменов, чтобы отработать приемы дзюдо и бокса, а также обменяться опытом участия в турнирах. Тренировка прошла под руководством главного тренера сборной Челябинской области по боксу Фаригата Касымова, почетным гостем события стал заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр в Сиднее Юрий Степкин. Он поделился с ребятами секретами успеха и побед.

«Федерация бокса Челябинской области уже давно практикует совместные тренировки и обмен опытом с другими видами спорта. Сегодня тренируемся с дзюдоистами, которым на следующей неделе предстоит защищать честь региона на международных стартах. У бокса и дзюдо есть общие черты в общей физической подготовке, а также скорости принятия решений в поединках», – отметил Фаригат Касымов.

«Совместная тренировка центров спортивной подготовки по дзюдо и боксу – это отличное проявление дружбы в спорте. Спортсмены могут позаимствовать друг у друга проведение ударных и бросковых техник, работу рук и ног. Кроме того, сегодняшняя встреча поможет ребятам разгрузиться от мыслей о предстоящих стартах», – добавил Юрий Степкин.

Среди присутствующих были участники предстоящего международного турнира Fonbet Russian judo Tour в Челябинске: Денис Коротаев, Данила Сиряк, Владимир Антонов и Артемий Человечков.

«Разнообразная получилась тренировка, было приятно провести время с ребятами. Вспоминая прошлогодний Russian judo Tour, могу отметить высокий уровень организации турнира. Побороться пришлось со спортсменами с высоким уровнем подготовки. Думаю, что и в этом году нас ждет красочный турнир и бескомпромиссные схватки», – рассказал серебреный призер Кубка России, серебряный призер Russian Judo Tour 2022 Денис Коротаев.

В завершении тренировки дзюдоисты пригласили представителей центра спортивной подготовки по боксу Челябинской области на турнир, который состоится уже в следующие выходные.

Напомним, Fonbet международные соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин – этап профессиональных соревнований «Russian Judo Tour» пройдут 24 и 25 июня. В первый день мужчины выявят сильнейших в весах до 60, 66 и 73 кг, а женщины – до 63, 70, 78 кг и свыше 78 кг. В воскресенье, 25 июня, пройдут поединки в категориях до 81, 90, 100 кг и свыше 100 кг у мужчин, а также до 48 кг, 52 кг и 57 кг – у женщин. Каждый день предварительные встречи будут начинаться в 10:00, а финальный блок – в 17:00.