Копейчанин Виктор Михайлов стал чемпионом мира по кикбоксингу

Уроженец Копейска (Челябинская область) Виктор Михайлов стал чемпионом мира по кикбоксингу. На пути к золотой медали он одержал пять убедительных побед.

Чемпионат мира по кикбоксингу проходил в итальянском городке Лидо ди Езоло. В полуфинале соперником 26-летнего уроженца Копейска, являющегося представителя спортивной школы олимпийского резерва «Буревестник» и клуба кикбоксинга К1 «Клуб 74», стал украинец Орфан Сананзаде - чемпион Европы и победитель Всемирных игр.

Два года назад кикбоксеры уже встречались в Праге на турнире мировой серии «Гран-при». И сильней тогда оказался Михайлов. В поединке в Италии также доминировал южноуралец - как и в финале с Икболом Фозилжоновым из Кыргызстана, который был уверенно сломлен нашим бойцом.

«Я счастлив! 20 лет тренировок, пота, крови, упорного труда вложено в эту победу. Для меня это было очень важно, ради этого я очень много трудился. Хочу сказать спасибо всем, кто болел и поддерживал меня в период подготовки и во время соревнований. Особенно родным, близким, своей семье, жене и сыну. Я очень соскучился. Люблю вас», - сказал новоиспеченный чемпион мира по кикбоксингу Виктор Михайлов.

Добавим, что для копейского спортсмена это был уже третий чемпионат мира. Шесть лет назад он становился серебряным призером. Также Михайлов является чемпионом Европы и семикратным чемпионом России.