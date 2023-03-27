Кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду 2023 в Челябинской области завершился

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» 25 марта состоялся Кубок губернатора Челябинской области по горным лыжам и сноуборду 2023. В этом году Кубок проходил в юбилейный, двадцатый раз.

В мероприятии приняли участие 29 команд – представителей банков, СМИ, туристических компаний, предприятий, сноуборда, спортивные команда и команды глав городов из Челябинской области, Тюмени, Уфы и Екатеринбурга.

Трофейный Кубок забрала команда «Федерация профсоюза Челябинской области» – таким образом команда стала лидером второй год подряд.

Кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду – это семейный фестиваль, который проводится под девизом «Связь поколений – здоровый образ жизни». Помимо взрослых команд в мероприятии принимают участие дети. В этом году участвовало более 150 детей из Челябинской области.

Одному из участников соревнований – Семену Челмакину – присвоили звание «Мастер спорта».

«Я надеюсь, что большинство из ребят, присутствующих здесь, смогут добиться таких же высот, как Семен», отметил Антон Макаров, начальник Управления спорта Министерства спорта Челябинской области.

«Сегодня XX Кубок губернатора, я помню как это начиналось в 2003 году – 20 лет пролетело как одно мгновение. Каждый год я на этом Кубке, каждый год сотни детей борются за пьедестал – это здорово. С этих стартов начинается путь в большой спорт. Для Миасса важно, что есть такие примеры успеха, как Семен Челмакин. Удачи вам ребята, приезжайте, соревнуйтесь. Новых вам стартов и побед!», добавил Олег Сиротин, председатель совета директоров ГЛК «Солнечная долина».

В отдельном зачете выступила команда «Лыжи мечты». Ребята представляли Челябинскую область на федеральных соревнованиях для особенных детей, а также на специальной Олимпиаде, прошедшей в Казани в январе.

Все участники получили памятные грамоты, а победители – уникальные медали и призы от партнеров.

Помимо захватывающей спортивной части, гости фестиваля насладились теплой атмосферой, традиционно сопровождающей Фестиваль. На протяжении всего дня для гостей «Солнечной долины» выступали артисты, ди-джей и аниматоры.