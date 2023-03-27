27.03.2023
Кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду 2023 в Челябинской области завершился
27.03.2023
В Челябинске отключат светофоры на перекрестках
27.03.2023
Челябинский зоопарк явил миру постройневшую во сне Соню
27.03.2023
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних – в фокусе внимания депутатов Магнитогорска
27.03.2023
ГРЦ Макеева объявил конкурс по целевому набору для выпускников школ и колледжей
27.03.2023
В Магнитогорске контролируют работу административных комиссий
Кубок губернатора по горным лыжам и сноуборду 2023 в Челябинской области завершился
13.03.2023
Челябинская область примет Кубок губернатора по горнолыжному спорту 2023
28.09.2017
Второй день Кубка губернатора по водному поло завершился победой российской сборной
27.09.2017
Первый день Кубка губернатора по водному поло завершился победой златоустовских спортсменок
21.09.2017
Златоустовские мастера изготовили награды для Кубка губернатора по водному поло
Челябинск погряз в мусоре, власти рапортуют: «Ситуация на контроле»
27.03.2023
Челябинск расцветет и зацветет к первому июня
27.03.2023
У православных начинается пятая неделя Великого поста – «Похвальная»
26.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 марта (18+)
26.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
24.03.2023