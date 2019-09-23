Магнитогорск пробежал «Кросс нации»

В Магнитогорске, отмечая Всероссийский День бега, традиционно провели кросс «Золотая осень». Несмотря на дождь, горожане всех возрастов участвовали в 13 легкоатлетических забегах.

Как обычно, в нём участвовали спортсмены и любители бега из близлежащих районов. В этом году на старт вышли представители Агаповского, Брединского, Варненского, Верхнеуральского, Карталинского, Кизильского и Нагайбакского районов.

Спикер городского Собрания Александр Морозов, постоянный участник соревнований, приветствовал собравшихся экспромтом:

«Накануне воскресенья не пугает дождь осенний, Пусть ненастная суббота, бегать все равно охота. Если спортом дорожим...»

«Значит вместе побежим!» - закончил приветствие отца Александр Морозов-младший, также принимавший участие в забеге.

Помощь в организации мероприятия оказали депутаты городского Собрания Олег Ширяев, Егор Кожаев, Виктор Токарев, Дмитрий Мельников.