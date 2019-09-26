Майку-рекордсменку подняли под своды арены «Трактор»

На матче «Трактора» и «Ак Барса» под своды ледовой арены была поднята гигантская хоккейная маяка. Размеры были официально зарегистрированы представителем «Книги рекордов России». Это самое большое джерси в стране.

Гигантское белое джерси выполнено в соответствии с хоккейными требованиями, но вот на обратной стороне расположена не одно фамилия, а сразу почти 1000. Счастливцами стали те болельщики, которые купили сезонные абонементы.

Размеры рекордного джерси официально зарегистрированы представителем «Книги рекордов России». Новый рекорд страны - 842 х 528 сантиметров. Размеры майки определялись по длине - от высшей точки горловины до нижнего края и по «размаху» рукавов. На создание свитера пошло более 70 погонных метров ткани. Хоккейный свитер весит порядка 15 килограммов. На обратной стороне хоккейного свитера расположены фамилии порядка 1000 болельщиков – владельцев сезонных абонементов.

«Майка скроена по спортивным лекалам, сшита из того же материала, что и игровая форма хоккеистов. В «Книге рекордов России» от Челябинской области зарегистрированы чуть больше 20 необычных рекордов. Мы рады, что теперь у региона и «Трактора» есть свой рекорд», - рассказал представитель команды «Книги» Станислав Коненко.

Кстати, предыдущий рекорд принадлежал екатеринбургскому «автомобилисту» и составлял 714 х 376 сантиметров.

«Наша майка действительно самая большая. И нам это сегодня подтвердили. Я хочу подчеркнуть – изначально все, что мы делаем, мы делаем для болельщиков. Первая тысяча болельщиков теперь вошли в историю. Их имена на этой майке», - сказал генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.

Майка-«рекордсменка» весь сезон будет висеть под сводами ледовой арены.

Фото: ХК «Трактор»