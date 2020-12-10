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Медали и кубки для участников чемпионата России по фигурному катанию выполнены златоустовскими мастерами

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Медали и кубки для участников чемпионата России по фигурному катанию выполнены златоустовскими мастерами

Сегодня, 10 декабря, в Челябинске презентовали награды, которые получат победители и призеры чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет в областном центре с 24 по 27 декабря.

Победители и призеры чемпионата России по фигурному катанию, который будет принимать в конце декабря Челябинск, получат уникальные кубки и медали. Работали над ними златоустовские оружейники - «Мастерские народных промыслов Урала «МАОК». Дизайн медалей принадлежит члену Союза художников России Артему Жарикову.

Презентовал журналистам награды руководитель оргкомитета чемпионата России по фигурному катанию-2020/2021 года, заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

«Не сомневаюсь, что они понравятся призерам наших соревнований и займут видное место в коллекции спортсменов», - отметил Вадим Евдокимов.

Для турнира будет изготовлено 24 медали: 12 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых наград,

Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, награды сочетают в себе камень и металл, а их дизайн символизирует богатство уральских гор.

Медаль изготовлена из латуни специальной марки, которая покрыта золотом 999 пробы (за первое место), никелем (за второе место), медью (за третье).

На лицевой стороне расположен логотип чемпионата и федерации фигурного катания на коньках России, на оборотной стороне — силуэт фигуристки. Уникальность медали в том, что изображения нанесены на камень, который по виду напоминает лед. Его название льдистый кварц, который был добыт на территории Челябинской области, на руднике «Южный» под Магнитогорском. На изготовление этих наград ушло 10 килограммов камня.

Напомним, что чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря. В нем выступят 90 сильнейших фигуристов страны — звезды российского и мирового фигурного катания.

Комментатором на чемпионате по фигурному катанию в Челябинске, если позволит здоровье, будет Татьяна Тарасова. Об этом она рассказала ТАСС. Она отметила, что не очень хорошо себя сейчас чувствует, но рассчитывает на то, что к началу стартов будет себя чувствовать хорошо.

При подготовке и во время соревнований примут все необходимые санитарные меры. Тесты ПЦР будут делать спортсменам, судьям, обслуживающему персоналу и сотрудникам СМИ.

Число зрителей на соревнованиях – по предписанию Роспотребнадзора – составит 35% от вместимости арены «Трактор». Это порядка 2300 билетов на каждый вид программы. Первую партию билетов раскупили за два дня. Во второй партии также будут билеты на торжественную церемонию открытия чемпионата России.

Напомним, что в прошлом году Челябинск на высочайшем уровне провел юниорский Гран-при, ранее становился столицей чемпионата России.