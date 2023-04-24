Мотогонщики Челябинска стали призерами всероссийских состязаний

Мотогонщики Челябинска успешно выступили в первых этапах Кубка (среди мужчин) и чемпионата (среди женщин) России по мотокроссу.

В командном зачете на Кубке России челябинцы завоевали второе место. В личном зачете у наших спортсменов две награды: Александр Анферов - серебряная медаль в классе «225», Артемий Назаров – «серебро» в классе «250».

На чемпионате России «бронзу» стартов взяла Алина Дедюхина.

Соревнования состоялись в Краснодарском крае, в мотокомплексе «Орленок», с 22 по 23 апреля.

Проходили состязания в тяжелых условиях - неделю шли проливные дожди, многие участники турнира не смогли даже финишировать. Тем не менее челябинцам удалось завоевать три серебряные медали и «бронзу».