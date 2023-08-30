На старт марафона в Челябинске выйдут пять тысяч участников

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Ночью и утром 30 августа ВСУ предприняли попытку массовой атаки беспилотными летательными аппарат
30.08.2023

ВСУ предприняли попытку массовой атаки беспилотниками по объектам в РФ (видео)
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Алексей Текслер потребовал активно вовлекать предприятия ОПК в проект бережливого производства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ежегодно депутаты Законодательного Собрания участвуют в приемке готовности школ в своих избирател
29.08.2023

В Челябинской области депутаты проверяют готовность школ к новому учебному году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Главное управление МЧС России по Челябинской области опубликовало видео с места
29.08.2023

ГУ МЧС опубликовало видео с места крушения вертолета МИ-8 в Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.08.2023

Народный фронт и танкисты объявили в Челябинской области сбор помощи для детей ЛНР к первому сентября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.08.2023

На могильнике в Варненском районе обнаружили свежую распашку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.08.2023

Как вернуть ребенка в рабочий ритм после летних каникул
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.08.2023

В результате обстрела поселка в Брянской области несколько человек погибли, в том числе ребенок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.08.2023

Полицейские Ашинского района спасли попавшую в беду собаку и нашли ей дом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Фото: Сайт Челябинского марафона

На старт марафона в Челябинске выйдут пять тысяч участников

В Челябинске ко Дню города из 70 запланированных мероприятий самым спортивным и массовым станет XVI Всероссийский легкоатлетический марафон. Он пройдет в воскресенье, 10 сентября, на главных городских магистралях (движение транспорта закроют) в Центральном и Калининском районах, а также на территории Городского бора.

Организаторы ожидают пять тысяч участников — как профессиональных спортсменов, так и любителей бега из Челябинской области, разных регионов России и из-за рубежа. Поддержать спортсменов на улицы города выйдут не менее 12 тысяч болельщиков, поэтому Челябинский марафон станет действительно массовым спортивным праздником.

Шума и веселья добавит музыкальная программа с розыгрышем призов и выступлениями детских спортшкол Челябинска, гастрофестиваль, йога, народные забавы и множество развлечений для болельщиков, причём не только в зоне стартово-финишного городка, но и на ключевых отрезках трассы. За ходом марафона можно будет следить на больших мультимедийных экранах.

Участники забега могут выбрать любую из пяти предложенных дистанций: 42,2 километра (лимит времени шесть часов), 21,1 километра (необходимо преодолеть за три часа), 10 километров (участникам даётся полтора часа), пять километров (пробежать за 45 минут), один километр — без ограничений по времени, могут стартовать все желающие. Бегуны должны иметь хорошую спортивную подготовку, отвечающую выбранной дистанции, а также предоставить справку от врача о допуске к легкоатлетическим соревнованиям.

Чтобы поддержать городскую культуру, здоровье и социальную активность, на старт марафона выйдет около 25 корпоративных команд от предприятий и организаций Челябинской области. В день проведения марафона, 10 сентября движение автомобилей и общественного транспорта по проспекту Ленина и улицам Воровского, Кирова, Университетской Набережной будет закрыто.

Организаторы вспоминают, что первый Челябинский марафон состоялся в далёком 2006-м году и проходил в лесопарковой зоне. «На старт тогда вышло всего 39 участников, — уточняют организаторы спортивного события. — Затем было принято решение об изменении трассы марафона и проведении его на улицах города. В 2019-м году участники стартовали от ледовой арены «Трактор», бежали по улицам Салавата Юлаева, Макеева, Университетской набережной и обратно несколько раз. В 2023-м году Челябинский марафон масштабируется. Маршруты дистанций пройдут по главным улицам города, а старт будет дан на площади Революции».

Челябинский марафон пройдет в рамках празднования 287-летия города и станет по-настоящему народным событием, встав в один ряд с популярными городскими марафонами в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Омске, Перми, Уфе, Тюмени, Сочи и других городах России.

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Ночью и утром 30 августа ВСУ предприняли попытку массовой атаки беспилотными летательными аппарат
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До конца года в Челябинской области на предприятиях запущен проект бережливого производства в рам
29.08.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Челябинской области депутаты проверяют готовность школ к новому учебному году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Челябинские полицейские задержали подозреваемого в уличном грабеже

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Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 21.08.2023 по 27.08.2023)

26.08.2023 13:35

Более одной тысячи иностранцев выдворили из Челябинской области с начала 2023 года

26.08.2023 13:24

Пресечена попытка ВСУ атаковать беспилотниками объекты в Белгородской области

26.08.2023 12:18

На трассе М5 отключат светофор

26.08.2023 11:42

Маршрут второго автобуса изменит свое расписание

26.08.2023 11:21

Жители Уйского района с нетерпением ждут новый ФОК с бассейном

26.08.2023 10:40

В Челябинской области стартовал сезон летне-осенней охоты

26.08.2023 10:26

Российские военные пресекли попытку атаки украинского беспилотника в Московской области