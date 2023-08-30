На старт марафона в Челябинске выйдут пять тысяч участников

В Челябинске ко Дню города из 70 запланированных мероприятий самым спортивным и массовым станет XVI Всероссийский легкоатлетический марафон. Он пройдет в воскресенье, 10 сентября, на главных городских магистралях (движение транспорта закроют) в Центральном и Калининском районах, а также на территории Городского бора.

Организаторы ожидают пять тысяч участников — как профессиональных спортсменов, так и любителей бега из Челябинской области, разных регионов России и из-за рубежа. Поддержать спортсменов на улицы города выйдут не менее 12 тысяч болельщиков, поэтому Челябинский марафон станет действительно массовым спортивным праздником.

Шума и веселья добавит музыкальная программа с розыгрышем призов и выступлениями детских спортшкол Челябинска, гастрофестиваль, йога, народные забавы и множество развлечений для болельщиков, причём не только в зоне стартово-финишного городка, но и на ключевых отрезках трассы. За ходом марафона можно будет следить на больших мультимедийных экранах.

Участники забега могут выбрать любую из пяти предложенных дистанций: 42,2 километра (лимит времени шесть часов), 21,1 километра (необходимо преодолеть за три часа), 10 километров (участникам даётся полтора часа), пять километров (пробежать за 45 минут), один километр — без ограничений по времени, могут стартовать все желающие. Бегуны должны иметь хорошую спортивную подготовку, отвечающую выбранной дистанции, а также предоставить справку от врача о допуске к легкоатлетическим соревнованиям.

Чтобы поддержать городскую культуру, здоровье и социальную активность, на старт марафона выйдет около 25 корпоративных команд от предприятий и организаций Челябинской области. В день проведения марафона, 10 сентября движение автомобилей и общественного транспорта по проспекту Ленина и улицам Воровского, Кирова, Университетской Набережной будет закрыто.

Организаторы вспоминают, что первый Челябинский марафон состоялся в далёком 2006-м году и проходил в лесопарковой зоне. «На старт тогда вышло всего 39 участников, — уточняют организаторы спортивного события. — Затем было принято решение об изменении трассы марафона и проведении его на улицах города. В 2019-м году участники стартовали от ледовой арены «Трактор», бежали по улицам Салавата Юлаева, Макеева, Университетской набережной и обратно несколько раз. В 2023-м году Челябинский марафон масштабируется. Маршруты дистанций пройдут по главным улицам города, а старт будет дан на площади Революции».

Челябинский марафон пройдет в рамках празднования 287-летия города и станет по-настоящему народным событием, встав в один ряд с популярными городскими марафонами в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Омске, Перми, Уфе, Тюмени, Сочи и других городах России.